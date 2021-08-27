Число жертв теракта в Кабуле возросло почти до 200, - WSJ

В результате двух взрывов возле аэропорта Кабула (Афганистан) погибли почти 200 афганцев Вчерашний теракт стал самым смертоносным за 20-летнюю войну в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal .

Как сообщил изданию высокопоставленный источник в Минздраве Афганистана, число погибших в терактах афганцев выросло почти до 200 человек. По его словам, в одну из больниц в центре Кабула были доставлены тела 145 убитых.

"Это был один из самых смертоносных терактов за 20-летнюю войну в Афганистане", - отмечает издание.