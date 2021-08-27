После терактов в аэропорту Кабула возобновили эвакуационные рейсы
В столице Афганистана (Кабул) возобновили эвакуацию граждан после терактов. Переправки людей осуществляется в районе международного аэропорта имени Хамида Карзая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN Turk.
"Жители Кабула поделились информацией о том, что сегодня утром из аэропорта Кабула вылетело несколько самолетов", - говорится в сообщении.
Как отмечает телеканал со ссылкой на местные СМИ, число людей, ожидающих эвакуации за пределами аэропорта начинает значительно увеличиваться.
Напомним, вчера, 26 августа в результате терактов в Кабуле погибли 110 человек, 13 из которых - американские военные.
Добавим, в США не изменили планы вывести войска из Афганистана до 31 августа после терактов в Кабуле.
Помимо этого "Талибан" предложил Турции управлять кабульским аэропортом.