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После терактов в аэропорту Кабула возобновили эвакуационные рейсы

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Кабул, Пятница 27 августа 2021 13:52
После терактов в аэропорту Кабула возобновили эвакуационные рейсы Фото: после терактов в аэропорту Кабула возобновили эвакуационные рейсы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В столице Афганистана (Кабул) возобновили эвакуацию граждан после терактов. Переправки людей осуществляется в районе международного аэропорта имени Хамида Карзая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN Turk.

"Жители Кабула поделились информацией о том, что сегодня утром из аэропорта Кабула вылетело несколько самолетов", - говорится в сообщении.

Как отмечает телеканал со ссылкой на местные СМИ, число людей, ожидающих эвакуации за пределами аэропорта начинает значительно увеличиваться.

Напомним, вчера, 26 августа в результате терактов в Кабуле погибли 110 человек, 13 из которых - американские военные.

Добавим, в США не изменили планы вывести войска из Афганистана до 31 августа после терактов в Кабуле.

Помимо этого "Талибан" предложил Турции управлять кабульским аэропортом.

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Афганистан Кабул Теракт
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