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Кількість жертв теракту в Кабулі зросла майже до 200, - WSJ

Автор: Дмитрий Кузнецов

В результаті двох вибухів біля аеропорту Кабула (Афганістан) загинули майже 200 афганців вчорашній теракт став найбільш смертоносним за 20-річну війну в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

Як повідомило виданню високопоставлене джерело в МОЗ Афганістану, кількість загиблих у терактах афганців зросла майже до 200 осіб. За його словами, в одну з лікарень в центрі Кабула були доставлені тіла 145 убитих.

"Це був один з найбільш смертоносних терактів за 20 - річну війну в Афганістані", - зазначає видання.

Нагадаємо, 26 серпня в Кабулі сталася серія вибухів біля аеропорту Кабула. В результаті атаки загинули 13 американських військових.

Зазначимо, сьогодні після терактів в аеропорту Кабула відновили евакуаційні рейси.

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