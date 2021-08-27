Кількість жертв теракту в Кабулі зросла майже до 200, - WSJ

В результаті двох вибухів біля аеропорту Кабула (Афганістан) загинули майже 200 афганців вчорашній теракт став найбільш смертоносним за 20-річну війну в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.
Як повідомило виданню високопоставлене джерело в МОЗ Афганістану, кількість загиблих у терактах афганців зросла майже до 200 осіб. За його словами, в одну з лікарень в центрі Кабула були доставлені тіла 145 убитих.
"Це був один з найбільш смертоносних терактів за 20 - річну війну в Афганістані", - зазначає видання.
Нагадаємо, 26 серпня в Кабулі сталася серія вибухів біля аеропорту Кабула. В результаті атаки загинули 13 американських військових.
Зазначимо, сьогодні після терактів в аеропорту Кабула відновили евакуаційні рейси.