Кількість жертв теракту в Кабулі зросла майже до 200, - WSJ

В результаті двох вибухів біля аеропорту Кабула (Афганістан) загинули майже 200 афганців вчорашній теракт став найбільш смертоносним за 20-річну війну в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal .

Як повідомило виданню високопоставлене джерело в МОЗ Афганістану, кількість загиблих у терактах афганців зросла майже до 200 осіб. За його словами, в одну з лікарень в центрі Кабула були доставлені тіла 145 убитих.

"Це був один з найбільш смертоносних терактів за 20 - річну війну в Афганістані", - зазначає видання.