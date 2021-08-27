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В Кабуле в результате взрыва погиб еще один американский солдат

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Кабул, Пятница 27 августа 2021 03:32
В Кабуле в результате взрыва погиб еще один американский солдат Фото: в Кабуле погиб еще один солдат ВС США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Кабуле, в результате полученных ран, скончался еще один военнослужащий США. Он стал 13 жертвой взрывов в Кабуле среди ВС США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По последним данным Минздрава Афганистана, погибли 90 человек. В частности, ранее сообщалось, что жертвами атаки стали 11 американских морпехов и медик ВМФ США.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал ответственного за гибель 12 американских военнослужащих.

Несколько взрывов произошли 26 августа рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания Министерства иностранных дел Афганистана. СМИ также сообщали, к трагедии причастна террористическая группировка ИГИЛ.

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Кабул
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