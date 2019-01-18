Число жертв теракта в Боготе превысило 20

Фото: полиция оцепила место взрыва в Боготе (caracol.com.co)

На данный момент известно о гибели 21 человека в столице Колумбии

Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля возле полицейской академии в Боготе (Колумбия) достигло 21 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что, по данным полиции, число погибших в результате теракта в Боготе возросло до 21. Также сообщается о не менее 68 пострадавших. По официальным данным, теракт был осуществлен путем подрыва автомобиля, в котором находилось 80 кг взрывчатых веществ.

"К сожалению, предварительные потери - 21 погибший, включая ответственного за инцидент, и 68 раненых", - говорится в заявлении колумбийской полиции.

В то же время отмечается, что 58 пострадавших уже выписаны из больницы.

Напомним, ранее было известно о 10 погибших в столице Колумбии. Пока ни одна вооруженная группировка не взяла ответственность за теракт. В то же время главный прокурор Колумбии Нестор Мартинес заявил, что нападение совершил Хосе Альдемар Рохас, который был за рулем Nissan, заполненный 80 кг взрывчатки.

Отметим, накануне в Лионе (Франция) в университете произошло несколько мощных взрывов, в результате которых пострадали три человека.