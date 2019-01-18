ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Число жертв теракту в Боготі перевищило 20

Новини » Надзвичайні події    18.01.2019 - 08:42
Число жертв теракту в Боготі перевищило 20
Фото: поліція оточила місце вибуху в Боготі (caracol.com.co)

На даний момент відомо про загибель 21 особи в столиці Колумбії

Число загиблих в результаті вибуху замінованого автомобіля біля поліцейської академії в Боготі (Колумбія) досягла 21 особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Повідомляється, що, за даними поліції, число загиблих в результаті теракту в Боготі зросло до 21. Також повідомляється про не менше 68 постраждалих. За офіційними даними, теракт було здійснено шляхом підриву автомобіля, в якому знаходилося 80 кг вибухових речовин.

"На жаль, попередні втрати - 21 загиблий, включаючи відповідального за інцидент, і 68 поранених", - йдеться в заяві колумбійської поліції.

У той же час відзначається, що 58 постраждалих вже виписані з лікарні.

Нагадаємо, раніше було відомо про 10 загиблих у столиці Колумбії. Поки жодне озброєне угрупування не взяло відповідальність за теракт. У той же час головний прокурор Колумбії Нестор Мартінес заявив, що напад здійснив Хосе Альдемаро Рохас, який був за кермом Nissan, заповнений 80 кг вибухівки.

Відзначимо, напередодні в Ліоні (Франція) в університеті сталося кілька потужних вибухів, в результаті яких постраждали три особи.

 

У США підтвердили загибель американських військових внаслідок вибуху в Манбіджі
Новини України КолумбияТерактВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся