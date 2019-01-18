Число жертв теракту в Боготі перевищило 20

Фото: поліція оточила місце вибуху в Боготі (caracol.com.co)

На даний момент відомо про загибель 21 особи в столиці Колумбії

Число загиблих в результаті вибуху замінованого автомобіля біля поліцейської академії в Боготі (Колумбія) досягла 21 особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Повідомляється, що, за даними поліції, число загиблих в результаті теракту в Боготі зросло до 21. Також повідомляється про не менше 68 постраждалих. За офіційними даними, теракт було здійснено шляхом підриву автомобіля, в якому знаходилося 80 кг вибухових речовин.

"На жаль, попередні втрати - 21 загиблий, включаючи відповідального за інцидент, і 68 поранених", - йдеться в заяві колумбійської поліції.

У той же час відзначається, що 58 постраждалих вже виписані з лікарні.

Нагадаємо, раніше було відомо про 10 загиблих у столиці Колумбії. Поки жодне озброєне угрупування не взяло відповідальність за теракт. У той же час головний прокурор Колумбії Нестор Мартінес заявив, що напад здійснив Хосе Альдемаро Рохас, який був за кермом Nissan, заповнений 80 кг вибухівки.

Відзначимо, напередодні в Ліоні (Франція) в університеті сталося кілька потужних вибухів, в результаті яких постраждали три особи.