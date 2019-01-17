В столице Колумбии прогремел взрыв возле полицейской академии

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Сообщается о 8 погибших и 10 пострадавших

В столице Колумбии Боготе сегодня, 17 января, прогремел мощный взрыв возле здания полицейской академии, в результате чего погибли 8 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, в результате взрыва 8 человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля возле полицейской школы Колумбии.

Отмечается, что взрывчатка была заложена в автомобиль, который находился недалеко от академии. Согласно последним данным, в результате взрыва пострадали 10 человек.

Мэр Боготы Энрике Пеньялоса назвал взрыв террористическим актом.

РБК-Украина писало, что во Франции, в Лионе, 17 января, в университете из-за пожара произошли несколько мощных взрывов, в результате которых пострадали три человека.

Ранее, 26 декабря, в Пекинском транспортном университете произошел взрыв в лаборатории, в результате которого погибли трое студентов. Взрыв произошел, когда студенты проводили научный эксперимент. Он был связан с очисткой сточных вод.