Во Франции в университете произошло несколько мощных взрывов

Фото: место происшествия (twitter.com/evnsocial)

В результате взрывов пострадали три человека

В четвер, 17 января, в Лионе (Франция) в университете из-за пожара произошли несколько мощных взрывов, в результате которых пострадали три человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Еuronews.

Сообщается, что пожар начался в одной из библиотек, расположенных в кампусе Ла Дуа. Пожар локализировали, но ликвидация последствий проишествия потребует длительного времени. Часть улиц в этой части лионской агломерации перекрыта.

Now: Huge explosion and fire at one of the University of #Lyon's campuses. People are being urged to avoid the area. pic.twitter.com/L5kNBrohjZ — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) January 17, 2019

В полиции и университете сообщают, что взрывы стали следствием возгорания нескольких газовых баллонов, которые хранились на террасе кампуса.

Напомним, 26 декабря в Пекинском транспортном университете произошел взрыв в лаборатории, в результате которого погибли трое студентов. Взрыв произошел, когда студенты проводили научный эксперимент. Он был связан с очисткой сточных вод.

Также 15 августа в Кабуле в образовательном учреждении Mawoud Academy произошел взрыв. По данным Министерства здравоохранения, в результате взрыва погибли 48 человек, ранения получили по меньшей мере 67.

По данным очевидцев, на момент взрыва в аудитории находились до 100 учеников, которые занимались подготовкой к поступлению в университет. Сообщается, что средний возраст погибших - 18 лет.