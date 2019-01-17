ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Во Франции в университете произошло несколько мощных взрывов

Новости » Происшествия    17.01.2019 - 11:41
Во Франции в университете произошло несколько мощных взрывов
Фото: место происшествия (twitter.com/evnsocial)

В результате взрывов пострадали три человека

В четвер, 17 января, в Лионе (Франция) в университете из-за пожара произошли несколько мощных взрывов, в результате которых пострадали три человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Еuronews.

Сообщается, что пожар начался в одной из библиотек, расположенных в кампусе Ла Дуа. Пожар локализировали, но ликвидация последствий проишествия потребует длительного времени. Часть улиц в этой части лионской агломерации перекрыта.

В полиции и университете сообщают, что взрывы стали следствием возгорания нескольких газовых баллонов, которые хранились на террасе кампуса.

Напомним, 26 декабря в Пекинском транспортном университете произошел взрыв в лаборатории, в результате которого погибли трое студентов. Взрыв произошел, когда студенты проводили научный эксперимент. Он был связан с очисткой сточных вод.

Также 15 августа в Кабуле в образовательном учреждении Mawoud Academy произошел взрыв. По данным Министерства здравоохранения, в результате взрыва погибли 48 человек, ранения получили по меньшей мере 67. 

По данным очевидцев, на момент взрыва в аудитории находились до 100 учеников, которые занимались подготовкой к поступлению в университет. Сообщается, что средний возраст погибших - 18 лет.

В жилом доме в Тбилиси произошел взрыв газа Число погибших при взрыве в Манбидже возросло до 15
Новости Украины ФранцияуниверситетВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь