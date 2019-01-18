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Возросло число жертв теракта в столице Колумбии

Новости » Происшествия    18.01.2019 - 03:10
Возросло число жертв теракта в столице Колумбии
Фото: на месте взрыва (twitter.com/TheGlobalNewss)

По последним данным, у полицейской академии в Боготе погибли 10 и пострадали 66 человек

В столице Колумбии Боготе в результате взрыва возле здания полицейской академии, по последним данным, погибло 10 человек, 66 получили ранения. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны, передает РБК-Украина со ссылкой на AP.

По информации агентства, среди погибших - панамец и гражданин Эквадора.

"Это нападение не только на молодежь, силы безопасности или полицию. Это нападение на общество. Этот безумный террористический акт не останется безнаказанным", - заявил прибывший на место взрыва президент Колумбии Иван Дуке.

В Департаменте здравоохранения Боготы призвали жителей сдать кровь, чтобы помочь в лечении раненых.

Пока ни одна вооруженная группа не взяла на себя ответственности за теракт, в то же время главный прокурор Нестор Мартинес заявил, что нападение совершил человек по имени Хосе Альдемар Рохас, который вел пикап Nissan, нагруженный 80 кг пентолита.

 

Фото: на месте взрыва в Боготе (AP)

Напомним, в столице Колумбии Боготе в четверг, 17 января, прогремел мощный взрыв возле здания полицейской академии. Ранее сообщалось о 8 погибших и 10 раненых. Мэр Боготы Энрике Пеньялоса назвал взрыв террористическим актом.

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