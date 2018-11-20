Число жертв теракта в Афганистане превысило 50

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Еще более 70 человек получили ранения

В результате теракта в столице Афганистана - Кабуле, который произошел в зале свадебных торжеств, число погибших превысило 50 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Известно, что в 6:15 вечера по метному времени в здание, где проходило мероприятие по случаю дня рождения пророка Мухаммеда, вошел террорист-смертник и подорвался.

Как сообщил представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш, еще более 70 людей получили ранения в результате взрыва. На данный момент ответственность за теракт не взяла ни одна террористическая организация.

Напомним, на прошлой неделе в столице Афганистана неподалеку президентского дворца прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек. В афганском МИД рассказали, что террорист-смертник взорвал бомбу, спрятанную в своей одежде, посреди толпы во время демонстрации в Кабуле.

Ранее в Афганистане произошел взрыв заминированного автомобиля в здании центра логистики сил безопасности. В результате теракта по меньшей мере семь человек погибли и еще 37 получили ранения.