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Кількість жертв теракту в Афганістані перевищила 50

Новини » Надзвичайні події    20.11.2018 - 18:23
Кількість жертв теракту в Афганістані перевищила 50
Ілюстративне фото (GettyImages)

Ще понад 70 осіб отримали поранення

В результаті теракту в столиці Афганістану - Кабулі, який стався в залі весільних урочистостей, кількість загиблих перевищила 50 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відомо, що о 6:15 вечора за метному часу в будівлю, де проходив захід з нагоди дня народження пророка Мухаммеда, увійшов терорист-смертник і підірвався.

Як повідомив представник міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджіб Даниш, ще понад 70 людей отримали поранення в результаті вибуху. На даний момент відповідальність за теракт не взяло жодна терористична організація.

Нагадаємо, минулого тижня в столиці Афганістану неподалік президентського палацу пролунав вибух, в результаті якого загинули щонайменше шість людей. В афганському МЗС розповіли, що терорист-смертник підірвав бомбу, заховану в своєму одязі, посеред натовпу під час демонстрації у Кабулі.

Раніше в Афганістані стався вибух замінованого автомобіля в будівлі центру логістики сил безпеки. У результаті теракту щонайменше семеро людей загинули і ще 37 отримали поранення.

 

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