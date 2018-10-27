В Афганистане терорист-смертник атаковал здание сил безопасности, есть жертвы

Фото: талибы (YouTube screenshot)

Ответственность за теракт, в котором погибли 7 человек, взала группировка "Талибан"

В Афганистане в субботу, 27 октября, произошел взрыв заминированого автомобиля в здании центра логистики сил безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pajhwok.

Известно, что террорист-смертник на заминированном автомобиле протаранил здание сил безопасности. Нападение произошло примерно в 7:30 по местному времени в городе Майдан-Шахр (провинция Вардак). Вследствие теракта власти перекрыли дорогу Кабул - Кандагар.

Вследствие теракта по меньшей мере семь человек были убиты и еще 37 - получили ранения. Директор общественного здравоохранения провинции Мохаммад Салим Асхаркхел подтвердил гибель семи человек, среди которых - один полицейский.

По информации СМИ, ответственность за теракт взяла на себя терористическая группировка "Талибан".

Напомним, на прошлой неделе Генерал армии США был ранен во время нападения Талибана в зоне повышенной безопасности в афганской провинции Кандагар.