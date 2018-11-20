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В Афганистане прогремел взрыв в свадебном зале, минимум 40 погибших

Новости » Происшествия    20.11.2018 - 16:57
В Афганистане прогремел взрыв в свадебном зале, минимум 40 погибших
Фото: полиция в Кабуле (GettyImages)

Еще около 60 человек пострадали вследствие взрыва в Кабуле

В Кабуле (Афганистан) прогремел взрыв в зале свадебных торжеств, сообщается по меньшей мере о 40 погибших. Об этом ссобщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По информации полиции Афганистана, еще около 60 человек получили ранения в результате взрыва, который произошел около 18:15 по местному времени.

Предварительно в Министерстве внутренних дел Афганистана сообщили, что в свадебном зале подорвался террорист-смертник. В момент взрыва в здании проходили мероприятия по случаю дня рождения пророка Мухаммеда.

Напомним, на прошлой неделе в столице Афганистана неподалеку президентского дворца прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек. В афганском МИД рассказали, что террорист-смертник взорвал бомбу, спрятанную в своей одежде, посреди толпы во время демонстрации в Кабуле.

Ранее в Афганистане произошел взрыв заминированного автомобиля в здании центра логистики сил безопасности. Террорист-смертник на автомобиле протаранил здание сил безопасности. В результате теракта по меньшей мере семь человек погибли и еще 37 получили ранения.

На западе Афганистана талибы напали на полицейский пост, десятки погибших В Кабуле смертник подорвался в толпе, шесть человек погибли
Новости Украины АфганистанКабулВзрыв
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