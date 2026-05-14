Число жертв та постраждалих у Києві продовжує рости: нові дані

Рятувальники повідомили, що кількість загиблих через російський удар по Києву зросла до 3 осіб - з-під завалів багатоповерхівки в Дарницькому районі дістали тіло ще однієї жертви.

Пошуково-рятувальні роботи тривають, станом на зараз вдалось врятувати 28 людей.

Є інформація про більш як 10 зниклих безвісти. До пошуку залучено 6 кінологічних розрахунків

Внаслідок масованої ворожої атаки у столиці вже 40 постраждалих, серед них - двоє дітей. Було госпіталізовано 31 постраждалого, в тому числі - одну дитину.

Оновлено о 12:04

Кількість загиблих у Дарницькому районі збільшилась до чотирьох осіб.

Станом на зараз постраждали 44 людини. В стаціонарах перебуває 21 людина, в тому числі - 1 дитина. 23 постраждалих отримують медичну допомогу амбулаторно.

Оновлено о 13:03

Кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу збільшилась до п'яти осіб. Кличко розповів, що рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло 12-річної дівчинки.

Оновлено о 14:59

Кількість загиблих збільшилась до семи осіб. Зниклих без вісти попередньо 17 осіб.

Оновлено о 16:29

Кількість загиблих внаслідок масованої атаки росіян збільшилась до восьми осіб. Серед загиблих - 13-річна дівчинка.

Оновлено о 18:01

Рятувальники деблокували з-під завалів ще одного загиблого. Станом на зараз внаслідок масованого удару росіян загинуло дев'ять людей.

Оновлено о 19:30

З-під завалів у Дарницькому районі деблоковано тіла ще двох людей. Таким чином, кількість загиблих зросла до 11 осіб. Лише за кілька хвилин кількість жертв зросла до 12.

Оновлено о 21:57

У Дарницькому районі Києва вилучили тіло дитини з-під завалів будинку. Таким чином кількість жертв російського удару зросла до 13.

Нагадаємо, внаслідок масованого удару росіян у Дарницькому районі Києва обвалилися конструкції багатоповерхівки. Атака росіян зруйнувала цілий під'їзд - 18 квартир.

Крім того, внаслідок удару спалахнула пожежа на АЗС, у сусідніх будівлях вибуховою хвилею вибило вікна, пошкодження отримали й розташовані поруч крамниці.

Також частково зруйнований торгівельний центр, який розташований поряд з 9-поверхівкою.

Масована атака в ніч на 14 травня

У ніч на 14 травня Росія завдала по Україні нового комбінованого удару із застосуванням дронів-камікадзе, крилатих, балістичних та аеробалістичних ракет. Основною ціллю був Київ.