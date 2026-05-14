Число жертв и пострадавших в Киеве продолжает расти: новые данные

Спасатели сообщили, что количество погибших из-за российского удара по Киеву возросло до 3 человек - из-под завалов многоэтажки в Дарницком районе достали тело еще одной жертвы.

Поисково-спасательные работы продолжаются, по состоянию на сейчас удалось спасти 28 человек.

Есть информация о более 10 пропавших без вести. К поиску привлечено 6 кинологических расчетов

В результате массированной вражеской атаки в столице уже 40 пострадавших, среди них - двое детей. Был госпитализирован 31 пострадавший, в том числе - один ребенок.

Обновлено в 12:04

Число погибших в Дарницком районе увеличилось до четырех человек.

По состоянию на сейчас пострадали 44 человека. В стационарах находится 21 человек, из которых - 1 ребенок. 23 пострадавших получают медицинскую помощь амбулаторно.

Обновлено в 13:03

Число погибших в результате вражеского обстрела увеличилось до пяти человек. Кличко рассказал, что спасатели извлекли из-под завалов дома тело 12-летней девочки.

Обновлено в 14:59

Число погибших увеличилось до семи человек. Пропавших без вести предварительно 17 человек.

Обновлено в 16:29

Число погибших в результате массированной атаки россиян увеличилось до восьми человек. Среди погибших - 13-летняя девочка.

Обновлено в 18:01

Спасатели деблокировали из-под завалов еще одного погибшего. По состоянию на сейчас в результате массированного удара россиян погибли девять человек.

Обновлено в 19:30

Из-под завалов в Дарницком районе деблокированы тела еще двух человек. Таким образом, количество погибших возросло до 11 человек. Всего за несколько минут количество жертв возросло до 12.

Обновлено в 21:57

В Дарницком районе Киева изъяли тело ребенка из-под завалов дома. Таким образом, количество жертв российского удара возросло до 13.

Напомним, в результате массированного вражеского удара в Дарницком районе Киева обвалились конструкции многоэтажки. Атака россиян разрушила целый подъезд - 18 квартир.

Кроме того, в результате удара вспыхнул пожар на АЗС, в соседних зданиях взрывной волной выбило окна, повреждения получили и расположенные рядом магазины.

Также частично разрушен торговый центр, который расположен рядом с 9-этажкой.

Массированная атака в ночь на 14 мая

В ночь на 14 мая Россия нанесла по Украине новый комбинированный удар с применением дронов-камикадзе, крылатых, баллистических и аэробаллистических ракет. Основной целью был Киев.