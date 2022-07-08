Число жертв от ракетного удара в Одесской области снова увеличилось

В течение недели женщина находилась в реанимации на аппарате жизнеобеспечения, но из-за полученных ранений врачам не удалось стабилизировать ее состояние.

Женщина, которую зовут Гулия Бородина, работала уборщицей на базе отдыха в Сергеевке, куда попала российская ракета.

В ночь, когда произошел взрыв, она отдыхала в одной из комнат.

На данный момент от ракетного удара в Одесской области погибли 22 человека, в том числе двое детей и 39 получили ранения.