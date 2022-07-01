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Число погибших в результате удара по Одесской области увеличилось

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Одесская область, Пятница 01 июля 2022 08:58
Число погибших в результате удара по Одесской области увеличилось Фото: Число погибших в результате удара по Одесской области увеличилось (t.me/kt20220224)
Автор: Валерия Полищук

В Одесской области в результате ракетного удара по Белгород-Днестровскому району погибли по меньшей мере 18 человек, среди них двое детей. При этом пострадали 30 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

"Террор - привычная тактика россии. Сначала они прикрывают свои преступные действия "актом доброй воли", а затем наносят ракетные удары по нашим мирным городам", - заявил он.

Тимошенко сообщил, что удар был нанесен по селу Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

"Три ракеты попали в девятиэтажное здание и базу отдыха. Из-за удара разрушена наружная стена жилого дома и перекрытие с 1 по 9 этаж. На базе отдыха повреждены два этажа жилого корпуса", - написал он.

Фото: последствия удара по Одесской области (t.me/kt20220224)

Напомним, в Николаеве сегодня утром прогремела серия мощных взрывов.

Кроме того, 29 июня российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате атаки оккупантов уничтожена пятиэтажка. По состоянию на данный момент известно о восьми погибших.

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