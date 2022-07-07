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Нашли 500 обломков ракет. Новое видео последствий удара РФ под Одессой

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Одесса, Четверг 07 июля 2022 16:31
Нашли 500 обломков ракет. Новое видео последствий удара РФ под Одессой Последствия удара по Одесской области 1 июля (фото: Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На месте удара российских военных по курортному поселку в Белгород-Днестровском районе Одесской области обнаружили уже 500 обломков от ракет. В настоящее время насчитывается 21 погибших и 39 раненых, более 100 человек остались без жилья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

"В настоящее время завершено проведение поисково-спасательных мероприятий и разбор завалов разрушенного 9-этажного жилого дома и здания базы отдыха", - говорится в сообщении.

В прокуратуре Одесской области отмечают, что на осмотренной и прилегающей территории не обнаружено ни одного объекта военной инфраструктуры, техники и мест постоянного или временного расположения военнослужащих.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, в Одесской области в результате ракетного удара по Белгород-Днестровскому району погибли по меньшей мере 18 человек, среди них двое детей. При этом пострадали 30 человек.

А рано утром 7 июля российские военные нанесли два ракетных удара по Одесской области. В результате получили повреждения два сельскохозяйственных ангара.

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