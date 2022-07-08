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Кількість жертв від ракетного удару в Одеській області знову збільшилася

Фото: наслідки удару по Одеській області 1 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Білгород-Дністровській районній лікарні померла ще одна постраждала в наслідок ракетного удару по Сергіївці Одеської області у п’ятницю, 1 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Протягом тижня жінка перебувала в реанімації на апараті життєзабезпечення, але через отримані поранення лікарям не вдалося стабілізувати її стан.

Жінка, яку звуть Гулія Бородіна працювала прибиральницею на базі відпочинку в Сергіївці, куди влучила російська ракета.

В ніч, коли стався вибух, вона відпочивала в одній з кімнат.

На цей час від ракетного удару на Одещині загинули 22 особи, у тому числі двоє дітей та 39 отримали поранення.

Як повідомлялось, в Одеській області в результаті ракетного удару по Білгород-Дністровському району загинули щонайменше 18 осіб, серед них двоє дітей. При цьому постраждали 30 осіб.

Буквально вчора стало відомо, що на місці удару виявили вже 500 уламків від ракет. У прокуратурі повідомляли про 21 загиблого та 39 поранених, при цьому понад 100 осіб залишилися без житла.

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Одеса