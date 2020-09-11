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Число жертв пожаров в США стремительно растет

Автор: РБК-Украина

Число жертв масштабных природных пожаров в США увеличилось до 23. В Калифорнии зарегистрированы 19 погибших, в Орегоне - трое, в Вашингтоне - один.

Об этом сообщает USA Today.

В частности, 13 человек погибли в калифорнийском округе Сонома, одном из наиболее пострадавших от стихийного бедствия. Кроме того, более 670 человек числятся пропавшими без вести.

Погода в этих регионах теплая, засушливая и ветреная. Синоптики прогнозируют, что ливни в северной части Калифорнии ожидаются не ранее 20 октября.

Напомним, ранее сообщалось о 10 жертвах пожаров в Калифорнии.

Также были опубликованы фото и видео с места масштабных пожаров в Соединенных Штатах Америки.

Отметим, что пожары в Калифорнии стали самыми крупными в истории штата.

РБК-Украина писало, что в американском штате Калифорния вспыхнули сотни лесных пожаров

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