Кількість жертв пожеж в США стрімко зростає

Кількість жертв масштабних природних пожеж у США збільшилася до 23. У Каліфорнії зареєстровано 19 загиблих, в Орегоні - троє, у Вашингтоні - один.

Про це повідомляє USA Today.

Зокрема, 13 людей загинули в каліфорнійському окрузі Сонома, одному з найбільш постраждалих від стихійного лиха. Крім того, понад 670 осіб числяться зниклими без вісті.

Погода у цих регіонах тепла, посушлива і вітряна. Синоптики прогнозують, що зливи в північній частині Каліфорнії очікуються не раніше 20 жовтня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 10 жертв пожеж в Каліфорнії.

Також були опубліковані фото і відео з місця масштабних пожеж у Сполучених Штатах Америки.

Зазначимо, що пожежі в Каліфорнії стали найбільшими в історії штату.

РБК-Україна писало, що в американському штаті Каліфорнія спалахнули сотні лісових пожеж