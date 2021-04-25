Число жертв пожара в COVID-больнице в Багдаде резко возросло

Число жертв пожары в больнице для больных коронавирусом в Багдаде увеличилось до 58 человек. Трагедия произошла в ночь на 25 апреля.

Об этом сообщает alarabiya news со ссылкой на члена иракской комиссии по правам человека Али Баяти.

Он уточнил, что среди жертв были 28 больных COVID-19, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

"Число смертей в результате пожара в больнице Ибн аль-Хатиба составляет 58", - сказал Али Баяти.

Напомним, в ночь с 24 на 25 апреля в столице Ирака Багдаде произошел пожар в больнице для пациентов с коронавирусом.

Глава подразделения гражданской обороны Ирака заявил, что пожар вспыхнул на этаже, где находилось отделение реанимации. Удалось спасти 90 человек из 120, которые находились в больнице.

Ранее стало известно о пожаре на кровле двухэтажного здания и одной комнаты старого корпуса Долинской центральной районной больницы. Из больницы эвакуировали 37 человек.

Также в Харькове один человек погиб и еще один пострадал в результате пожары в Заводском ангаре, где производили масло. Инцидент произошел на улице Новомосковской на территории компании "Новобаварский бетон".

До этого в марте в Киеве спасатели потушили пожар, который произошел на территории Александровской больницы. В результате происшествия никто не пострадал. Эта больница является одной из опорных для госпитализации пациентов с COVID.