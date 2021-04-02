В Харькове произошел пожар в заводском ангаре: один человек погиб, еще один госпитализирован
В Харькове один человек погиб, еще один госпитализирован в результате пожара в ангаре. В нем изготовляли подсолнечное масло.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Пожар в Харькове по ул. Новомосковская на территории ООО "Новобаварский бетон" в одноэтажном здании ангарного типа возник 2 апреля в 4:18. В 5:39 спасателями пожар локализован на площади 600 м кв.
"В результате пожара погиб один человек, еще один пострадал, его в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу", - отмечают в ведомстве.
К тушению привлечены 55 человек и 12 единиц техники ГСЧС.
Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в частном доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. По данному факту возбуждено уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности.
Как писало РБК-Украина, по данному делу задержали четверых человек - владельца дома, арендатора и его жену и администратора пансионата. Всем четверым сообщили о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем к возникновению пожара и гибели людей.