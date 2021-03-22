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В Киеве на территории Александровской больницы произошел пожар

Новина українською → Киев, Понедельник 22 марта 2021 16:39
В Киеве на территории Александровской больницы произошел пожар Фото: спасатель (dsns.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 22 марта, в Киеве спасатели потушили пожар, который произошел на территории Александровской больницы. В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В 12:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на территории Александровской больницы по ул. Шелковичная, что в Печерском районе столицы", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что пожар произошел в двухэтажном отселенном здании.

"Ничего серьезного. Было возгорание мусора на территории 20 кв.м", - сказала председатель ГСЧС Киева Светлана Водолага в комментарии РБК-Украина.

Спасатели локализовали пожар в 13:37, а в 13:55 полностью ликвидировали. На месте происшествия было задействовано 2 единицы пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.

Напомним, 19 марта в Киеве произошел пожар в общежитии Киевского национального университета строительства и архитектуры.

Также сообщалось, что 15 марта в Киеве произошел пожар в городской больнице №1. Возгорание произошло на третьем этаже трехэтажного здания.

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