Пожар в COVID-больнице на Прикарпатье потушили

По состоянию на 11:15 спасатели потушили пожар в COVID-больнице в Ивано-Франковской области . Сегодня там из-за возгорания эвакуировали пациентов.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины в Telegram .

Отметим, ранее стало известно о пожаре на кровле двухэтажного здания и одной комнаты старого корпуса Долинской центральной районной больницы. Из больницы эвакуировали 37 человек, жертв и пострадавших нет.

Напомним, ранее в Харькове один человек погиб и еще один пострадал в результате пожара в заводском ангаре, где производили подсолнечное масло. Инцидент произошел на улице Новомосковской на территории компании "Новобаварский бетон".

До этого в марте в Киеве спасатели потушили пожар, который произошел на территории Александровской больницы. В результате происшествия никто не пострадал. Эта больница является одной из опорных для госпитализации пациентов с COVID.