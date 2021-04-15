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Пожар в COVID-больнице на Прикарпатье потушили

Новина українською → Долина, Четверг 15 апреля 2021 11:24
Пожар в COVID-больнице на Прикарпатье потушили Фото: тушение пожара в COVID-больнице (t.me/mvs_ukraine)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на 11:15 спасатели потушили пожар в COVID-больнице в Ивано-Франковской области. Сегодня там из-за возгорания эвакуировали пациентов.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины в Telegram.

"Ивано-Франковская область: ликвидирован пожар на кровле двухэтажного здания Долинской центральной районной больницы", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее стало известно о пожаре на кровле двухэтажного здания и одной комнаты старого корпуса Долинской центральной районной больницы. Из больницы эвакуировали 37 человек, жертв и пострадавших нет.

Напомним, ранее в Харькове один человек погиб и еще один пострадал в результате пожара в заводском ангаре, где производили подсолнечное масло. Инцидент произошел на улице Новомосковской на территории компании "Новобаварский бетон".

До этого в марте в Киеве спасатели потушили пожар, который произошел на территории Александровской больницы. В результате происшествия никто не пострадал. Эта больница является одной из опорных для госпитализации пациентов с COVID.

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Новости Украины Происшествия пожар больница Ивано-Франковская область
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