Число жертв обрушения метромоста в Мехико выросло до 24

Число жертв обрушения метромоста в Мехико (Мексика) выросло до 24 человек. На данный момент идентифицированы только пять погибших.
Об этом заявила глава городского управления гражданской обороны Мириам Урсуа, передает El Financiero.
По ее словам, из общего числа жертв 21 человек погиб на месте. В прокуратуре Мехико отметили, что тела находятся в территориальном координационном управлении.
Кроме того, директор метрополитена Флоренсия Серрания отметила, что в конце 2019 года было проведено исследование 12-ой линии. Согласно анализу, работа на этом маршруте метро не представляла никакого риска.
"Мы будем сотрудничать с Министерством труда и генеральной прокуратурой Мехико, чтобы предоставить всю информацию, которая есть в распоряжении метро, чтобы выяснить причину этой ужасной аварии", - добавила она.
Напомним, ранее сообщалось, что в столице Мексики рухнул метромост, когда по нему ехал поезд. Помимо погибших известно, что несколько десятков человек пострадали.
В поезде было довольно много людей, поскольку многие в это время возвращались с работы.
12-я линия метрополитена Мехико была введена в эксплуатацию осенью 2012 года. Поврежденная ветка частично прекращала работу осенью 2017 года после двух мощных землетрясений, а также в 2014 году, когда пришлось устранять недочеты при строительстве.