Кількість жертв обвалення метромосту в Мехіко зросла до 24

Число жертв обвалення метромосту в Мехіко (Мексика) зросло до 24 осіб. На даний момент ідентифіковані тільки п'ять загиблих.

За її словами, із загального числа жертв 21 особа загинула на місці. У прокуратурі Мехіко зазначили, що тіла знаходяться в територіальному координаційному управлінні.

Крім того, директор метрополітену Флоренсія Серранія зазначила, що в кінці 2019 року було проведено дослідження 12-ої лінії. Згідно з аналізом, робота на цьому маршруті метро не представляла ніякого ризику.

"Ми будемо співпрацювати з Міністерством праці та генеральною прокуратурою Мехіко, щоб надати всю інформацію, яка є в розпорядженні метро, щоб з'ясувати причину цієї жахливої аварії", - додала вона.