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Число жертв лесного пожара в Калифорнии возросло до 25 человек

Новости » Происшествия    11.11.2018 - 08:58
Фото: пожар в Калифорнии (twitter.com/BlakeShelton004)
Фото: пожар в Калифорнии (twitter.com/BlakeShelton004)

На севере Калифорнии спасатели обнаружили обгоревшие останки еще 14 человек

Число жертв лесного пожара в Калифорнии (США) возросло до 25 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как сообщается, в результате пожаров сгорел известный павильон для съемок голливудских фильмов в жанре вестерн.

"Число погибших от лесных пожаров, бушующих в Калифорнии, выросло, по меньшей мере, до 25 в субботу, материальный ущерб от пожаров продолжает расти", - говорится в сообщении.

По данным Reuters, на севере Калифорнии спасатели обнаружили обгоревшие останки еще 14 человек.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в результате масштабного лесного пожара в американском штате Калифорния в округе Бьютт, погибли 11 человек. Кроме того, в результате пожаров в штате, свои дома покинули более 200 тыс. человек. 

Отметим, в Калифорнии из-за лесного пожара проводится эвакуация жителей. Пожар начался рано утром в четверг, 8 ноября, и пламя начало быстро распространяться из-за сильных ветров и сухой погоды. На данный момент остается неизвестной причина пожара.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикипожарКалифорния
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