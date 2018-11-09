В Калифорнии из-за лесного пожара эвакуируют людей

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Возгорание распространилось на площади 3,2 тыс. га

Власти США эвакуируют несколько десятков тысяч человек на севере штата Калифорния из-за быстро распространяющегося лесного пожара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.

Как сообщается, пожар начался рано утром в четверг, и пламя начало быстро распространяться из-за сильных ветров и сухой погоды. В городе Парадайс были эвакуированы персонал и пациенты больницы, а также ученики нескольких школ. Некоторые жители города были вынуждены оставить свои машины на дороге и спасаться от приближающегося пламени бегством.

Отмечено, что на данный момент пожар распространился на площади 8 тыс. акров (3,2 тыс. га).

Так, эвакуация объявлена для нескольких городов округа.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп отреагировал на просьбу губернатора Калифорнии о помощи в борьбе с лесными пожарами.

Трамп распорядиляся оказать федеральную помощь штату. Накануне губернатор штата Джерри Браун обратился к Трампу с письмом о помощи.