Количество жертв лесного пожара в Калифорнии возросло до 11

Пожар "Кемп" стал самым разрушительным за всю историю штата Калифорния

В результате масштабного лесного пожара в американском штате Калифорния в округе Бьютт, количество погибших возросло до 11. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Местные правоохранители сообщают, что пожар имеет очень высокую скорость распространения. Всего за несколько минут он охватывает новую территорию пожара, что равносильна 80 футбольным полям. Такая сила распространения пожара стала из-за сильных ветров и сухой погоды.

Власти заявили, что в результате пожаров в штате, свои дома покинули более 200 тыс. человек.

Данный пожар, который уже получил имя "Кемп", стал самым сокрушительным за всю историю Калифорнии. В данное время остается неизвестным причина пожара.

My prayer goes to those who are affected with the fire in California,I want to say a big thank you to California Firefighters Team for there incredible job.. pic.twitter.com/iBr5mlVXm4