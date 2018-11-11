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Количество жертв лесного пожара в Калифорнии возросло до 11

Новости » Происшествия    11.11.2018 - 04:41
Фото: пожар в Калифорнии (twitter.com/antoniobanderas)
Фото: пожар в Калифорнии (twitter.com/antoniobanderas)

Пожар "Кемп" стал самым разрушительным за всю историю штата Калифорния

В результате масштабного лесного пожара в американском штате Калифорния в округе Бьютт, количество погибших возросло до 11. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Местные правоохранители сообщают, что пожар имеет очень высокую скорость распространения. Всего за несколько минут он охватывает новую территорию пожара, что равносильна 80 футбольным полям. Такая сила распространения пожара стала из-за сильных ветров и сухой погоды.

Власти заявили, что в результате пожаров в штате, свои дома покинули более 200 тыс. человек. 

Данный пожар, который уже получил имя "Кемп", стал самым сокрушительным за всю историю Калифорнии. В данное время остается неизвестным причина пожара.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Калифорнии из-за лесного пожара эвакуируют людей. Пожар начался рано утром в четверг, и пламя начало быстро распространяться из-за сильных ветров и сухой погоды.

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