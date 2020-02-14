Кількість жертв коронавірусу наближається до 1400 осіб

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Кількість підтверджених випадків захворювання інфекцією в країні зросла до 63 851 чоловік

Від коронавірусу нового типу в Китаї померло вже 1 380 осіб. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті держкомітету з питань охорони здоров'я КНР.

Згідно з даними комітету, кількість підтверджених випадків захворювання інфекцією в країні зросла до 63 851 чоловік.

При цьому китайська влада повідомили, що 6 723 особи вилікувалися і були виписані з лікарень.

За даними китайського державного телеканалу CGTN, за межами Китаю вже 505 осіб заразилися коронавірусом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Китаї за минулу добу від коронавірусу померли 254 людини, що є найбільшим добовим показником жертв від початку спалаху хвороби. Вчора були зафіксовані 15 152 нових випадки інфікування коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що вчені назвали основний спосіб поширення нового коронавірусe. Найчастіше інфікування коронавірусом відбувається повітряно-крапельним шляхом. При цьому китайські власті продовжують вивчати інші способи інфікування новим вірусом.

Крім того, міжнародні експерти та медики звинуватили Китай у спотворенні даних про поширення коронавірусe на тлі рекордного зростання заражень і смертності в провінції Хубей.