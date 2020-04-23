Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 23 апреля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине фиксируется резкий рост заболеваемостью коронавирусом

Пандемия коронавируса в Украине распространяется повышенными темпами. Последние несколько дней Минздрав отмечает увеличение количества инфицированных и смертности в стране. За все время пандемии в Украине выявлено 6592 подтвержденных случаев COVID-19, умерли от инфекции 174 человека, выздоровели 424 пациента.

Перешагнула тысячный рубеж статистика заболеваемости в Черновицкой области и Киеве. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 23 апреля

Черновицкая область – 1053 инфицированных. "В реанимации областной детской больницы находится 5-летняя девочка из Черновцов. Она в тяжелом состоянии, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. У девочки диагностировали коронавирус", - сообщает облгосадминистрация. В больницах региона в тяжелом состоянии находятся 47 инфицированных, из них в реанимации - 35, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 6. По данным Минздрава, за сутки заразились 65 жителей региона. Впервые в Украине зараженные COVID-19 были зафиксированы в этой области 3 марта.

Киев – 989 инфицированных. Количество зараженных в столице за сутки выросло на 97 человек, из них 10 - медицинские работники. Новые инфицированные обнаружены среди священнослужителей. "Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом - 1 монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря. В этом монастыре сейчас происходит дезинфекция всех помещений. И мы закрываем его на карантин", - проинформировал мэр столицы Виталий Кличко. Первые заболевшие COVID-19 зафиксированы в Киеве 16 марта.

Ивано-Франковская область – 589 инфицированных. За сутки заразились коронавирусом 33 жителя региона. Среди всех заболевших 125 медицинских работников, уточнили власти области. Местные СМИ сообщили о выздоровлении годовалого ребенка. Первые случаи инфицирования в Ивано-Франковске зарегистрированы 19 марта.

Тернопольская область – 471 инфицированный. По данным Минздрава, за сутки заразились в регионе 36 человек. Первые инфицированные выявлены на Тернопольщине 19 марта.

Киевская область – 390 инфицированных. За последние 24 часа в регионе заразились 34 жителя. Национальная гвардия взяла под охрану общежитие в Вишневом, где накануне произошла вспышка коронавируса. "Жители дома полностью изолированны, посетителей не допускают внутрь. Работники Нацполиции, местные власти и волонтеры организуют доставку продовольственных товаров, лекарств и средств личной гигиены", - уточнили в МВД. Впервые об инфицированных в области сообщили 17 марта.

Ровенская область – 353 инфицированных. В регионе 12 человек заболели коронавирусом за сутки. Впервые диагноз COVID-19 поставили в Сарненской районной больнице 27 марта.

Винницкая область – 349 инфицированных. За сутки заразились в области 11 человек. Первые инфицированные зарегистрированы в регионе 25 марта.

Житомирская область – 287 инфицированных. Минздрав подтвердил заражение 17 жителей региона за последние 24 часа. Впервые инфицированные коронавирусом выявлены в области 12 марта.

Львовская область – 274 инфицированных. Двое больных коронавирусом скончались в регионе за минувшие сутки. Умерла 60-летняя санитарка из Яворивского района и 44-летний мужчина из Мостиского района. Минздрав зафиксировал 18 подтвержденных случаев заражения за последние 24 часа. Первые данные о коронавирусе в области зарегистрированы 20 марта.

Кировоградская область – 251 инфицированный. В Кропивницком от осложнений болезни скончались двое медиков. По данным главного санитарного врача области, всего умерли от инфекции 13 больных, люди в возрасте от 70 до 88 лет. За сутки заразились коронавирусом 4 жителя региона. За все время пандемии выздоровели 25 пациентов. Первые случаи инфицирования зарегистрированы в области 29 марта.

Закарпатская область – 218 инфицированных. За сутки новыми зараженными стали 13 жителей региона. Первые случаи инфекции были выявлены в области 26 марта.

Черкасская область – 206 инфицированных. По информации Минздрава, подтверждены 20 случаев заражения за последние сутки. Впервые коронавирус на Черкащине зафиксировали 22 марта.

Волынская область – 176 инфицированных. В регионе за сутки выявлены двое новых зараженных. Первые случаи COVID-19 на Волыни зафиксированы 25 марта.

Одесская область – 148 инфицированных. За сутки двое новых инфицированных появились в регионе. Впервые коронавирус в Одессе обнаружен 24 марта.

Запорожская область – 141 инфицированный. Минздрав сообщил о 4 заразившихся жителях за сутки. Впервые инфицированные COVID-19 зарегистрированы в Запорожье 25 марта.

Днепропетровская область – 179 инфицированных. В Днепре зафиксирована вспышка инфекции. "В городе, похоже, состоялась конкретная вспышка COVID-19. За последние сутки +20. Было по одному-два в сутки, а теперь 20", - проинформировал мэр Борис Филатов. По информации облсовета, за сутки в регионе заразились 29 человек, наибольшее количество больных в городе Подгородное. "29 новых случаев заболевания COVID-19. 20 из которых в Подгородном - контакты с Першотравенска. А также: Кривой Рог - 5, Каменское - 2, Павлоградский район - 2. По состоянию на 22.04.2020 общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области составляет 179 случаев", - уточняет облсовет. Первые данные о заразившихся в области зарегистрированы 19 марта.

Полтавская область – 116 инфицированных. В регионе зафиксированы за сутки 15 новых зараженных. Первые инфицированные коронавирусом в Полтаве выявлены 27 марта.

Николаевская область – 99 инфицированных. На совещании в Офисе президента отмечено, что по динамике распространения заболеваемости Николаевская область вышла в лидера. За сутки в регионе зафиксирован 41 новый случай. Наибольшее количество зараженных в Доманевском районе, 43 пациента. Среди всех заболевших в регионе - 23 медицинских работника. Впервые коронавирус был обнаружен у двух пожилых женщин в селе Вороновка Вознесенского района 11 апреля, одна из них в последствии умерла.

Сумская область – 86 инфицированных. Двое жителей региона заразились коронавирусом за сутки. Впервые инфекция подтверждена в Сумах 25 марта.

Харьковская область – 82 инфицированных. По данным Минздрава, в области выявлены 5 новых случаев инфицирования за сутки. Впервые заражение коронавирусом зафиксировано в области 28 марта.

Херсонская область – 72 инфицированных. Заразились за сутки двое жителей региона. В Херсоне отправлены на карантин 12 моряков, вернувшиеся из-за границы, уточнила мэрия города. Первые случаи инфицирования в области зафиксированы 25 марта.

Хмельницкая область – 62 инфицированных. По информации властей региона, среди всех заболевших коронавирусом 15 медицинских работников и 2 детей. "За сутки зафиксировано 9 новых заболеваний коронавирусной инфекцией: у 2 жителей Летичевского района (монастырь), у 6 - Чемеровецкого района, у 1 жителя города Хмельницкий. Среди новых больных 1 врач Хмельницкой инфекционной больницы", - уточняет облгосадминистрация. Также стало известно о смерти монахини Головчинецкого монастыря. Первые заразившиеся COVID-19 в области зарегистрированы 27 марта.

Луганская область – 26 инфицированных. Один человек заразился коронавирусом за сутки в регионе. Первые подтвержденные случаи инфицирования зафиксированы в области 25 марта.

Донецкая область – 18 инфицированных. Власти региона заявили, что из всех зараженных 10 человек уже вылечились. Большая часть заболевших выявлена в Мариуполе - 11 инфицированных, 2 случая зафиксированы в Дружковке, по 1 - в Бахмуте, Белозерском, Мирнограде, Славянске и Константиновке. О первых заразившихся в области сообщалось 18 марта.

Черниговская область – 13 инфицированных. Ситуация с заболеваемостью в области за сутки не изменилась. Первые зараженные зарегистрированы в Чернигове 26 марта.