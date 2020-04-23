ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 183 тис. осіб

Новини » Коронавірус     23.04.2020 - 08:45
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 183 тис. осіб
Ілюстративне фото (adevarul.ro)

Найбільше заражень коронавірусом зафіксовано в США

Через пандемію коронавірусу у світі кількість померлих за минулу добу зросла з 177 200 до 183 336 осіб. Про це повідомляє університет Джонса Хопкінса.

Як повідомляється, на сьогодні кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом зросла до 2 627 630. Добовий приріст склав 65 715 випадків. Найбільше заражень зафіксовано в США - 841 556 з яких 46 688 осіб померли. Також в Італії - 187 327 (25 085 померли), Франції - 157 135 (21 340), Німеччини - 150 648 (5 315), Великобританії - 134 638 (18 151).

Загалом коронавірус був зафіксований майже у 200 країнах і районах світу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про тимчасову зупинку імміграції в США.

Крім того, в штаті Нью-Йорк в Сполучених Штатах Америки медики виявили коронавірус COVID-19 у двох домашніх котів. Коти могли заразитися від своїх господарів або сусідів.

Також глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Габреісус заявив, що коронавірус ще тривалий час поширюватися у світі. Зараз спостерігаються випадки повторних спалахів коронавірусу у країнах, які одними з перших торкнулися пандемії.

Найбільша авіакомпанія Канади припинила літати до США Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 23 квітня
Новини України мирКоронавірус
News
On Top