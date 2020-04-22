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ВОЗ: коронавирус еще долго будет с нами

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 19:21
ВОЗ: коронавирус еще долго будет с нами
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr.com)

Сейчас наблюдаются повторные вспышки

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Габреисус заявил, что коронавирус еще длительное время распространяться в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ВОЗ в Twitter.

По словам руководителя ВОЗ, сейчас наблюдаются случаи повторных вспышек коронавируса в странах, которых одними из первых коснулась пандемия.

"Некоторые из стран, которые пандемия затронула первыми, теперь начинают фиксировать возрождение в случаях. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами долго", - заявил он.

ВОЗ: коронавирус еще долго будет с нами

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика. Несмотря на снижение заболеваемости в Италии и Испании, сейчас наблюдается стремительный рост количества случаев в Великобритании и Турции.

Также в ВОЗ сообщали, что тесты на антитела не могут определять иммунитет к коронавирусу. Представитель ВОЗ Мария Ван Керхове подчеркнула, что возможность выявления иммунитета с помощью таких тестов недоказана.

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