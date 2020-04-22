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Трамп назвал сроки приостановления выдачи грин-карт

Новости » Общество     22.04.2020 - 04:31
Трамп назвал сроки приостановления выдачи грин-карт
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Ограничения на выдачу видов на жительство в США продлятся 60 дней

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, 21 апреля, что его распоряжение об иммиграции будет применяться временно и только к получателям грин-карт. Об этом Трамп сказал по время брифинга в Белом доме, передает CNN.

По словам американского лидера, выдача постоянных видов на жительство будет приостановлена в течение последних 60 дней и не повлияет на работников, въезжающих в страну на временной основе.

Трамп добавил, что исполнительный приказ в настоящее время пишется, и президент, вероятно, подпишет его в среду, 22 апреля. Он сказал, что пересмотрит распоряжение в конце этого периода и решит, следует ли его продлить.

"Приостановив иммиграцию, мы поможем безработным американцам стать первыми в очереди на работу, когда Америка вновь откроется... Было бы неправильно и несправедливо, если американцы, которые остались без работы из-за вируса, будут заменены новыми иммигрантами, прибывшими из-за границы. Сначала мы должны позаботиться об американских работниках", - подчеркнул президент.

Напомним, 20 апреля Трамп заявил, что распорядился прекратить выдачу виз для иммигрантов - чтобы защитить рабочие места для американских граждан.

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