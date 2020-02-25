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Число жертв коронавируса в Италии возросло

Новости » Происшествия     25.02.2020 - 20:13
Число жертв коронавируса в Италии возросло
Иллюстративное фото (скриншот видео thetimes co uk)

Во вторник от вируса умерли три человека

Количество погибших в результате вспышки коронавируса на севере Италии увеличилось до десяти человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa.

Как сообщается, во вторник от коронавируса умерли еще три человека. Всем трем последним погибшим - более 80 лет.

Напомним, наибольшее количество случаев коронавируса в Европе зафиксировано в Италии. По состоянию на 25 февраля в Италии инфицированы заразились 272 человека: 206 в регионе Ломбардия, 38 - Венето, 21 - в Эмилии Романия, по три - в Пьемонте и Риме и еще по одному - в Больцано и Трентино. Также известно о семи смертельных случаев.

Кроме того, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что неправильное управление больницей в северной Италии способствовало распространению нового коронавирус COVID-19 в стране.

Также сообщалось, что Европейский парламент призвал сотрудников, которые посещали итальянские регионы Ломбардия, Пьемонт, Эмилия-Романья и Венето, где началось распространение коронавирус, а также такие страны, как Китай, Сингапур или Южную Корею не приходить в парламент и работать из дома.

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