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Число жертв коронавіруса в Італії зросло

Новини » Надзвичайні події     25.02.2020 - 20:13
Число жертв коронавіруса в Італії зросло
Ілюстративне фото (скріншот відео thetimes co uk)

У вівторок від вірусу померли три людини

Кількість загиблих в результаті спалахи коронавіруса на півночі Італії збільшилася до десяти осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ansa.

Як повідомляється, у вівторок від коронавіруса померли ще три людини. Всім трьом останнім загиблим - понад 80 років.

Нагадаємо, найбільшу кількість випадків коронавіруса у Європі зафіксовано в Італії. Станом на 25 лютого в Італії інфіковані заразилися 272 людини: 206 в регіоні Ломбардія, 38 - Венето, 21 - в Емілія Романія, по три - у П'ємонті і Римі та ще по одному - в Больцано і Трентіно. Також відомо про сім смертельних випадків.

Крім того, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що неправильне управління лікарнею в північній Італії сприяло поширенню нового коронавірусу COVID-19 у країні.

Також повідомлялося, що Європейський парламент закликав співробітників, які відвідували італійські регіони Ломбардія, П'ємонт, Емілія-Романья і Венето, де почалося поширення коронавірус, а також такі країни, як Китай, Сінгапур чи Південну Корею не приходити в парламент і працювати з дому.

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