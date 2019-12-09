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Число жертв при извержении вулкана в Новой Зеландии существенно выросло

Новости » Происшествия     09.12.2019 - 10:42
Число жертв при извержении вулкана в Новой Зеландии существенно выросло
Фото: извержение вулкана в Новой Зеландии (twitter.com)

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли 5 человек

Число погибших в результате извержения вулкана в Новой Зеландии выросло до 5. Об этом сообщает AFP.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в ходе пресс-конференции заявила, что около 20 человек получили ранения. Также спасатели сообщали ранее об одном погибшем.

Число жертв при извержении вулкана в Новой Зеландии существенно вырослоФото: извержение вулкана в Новой Зеландии (twitter.com)

Отметим, полиция работает с Национальным агентством по чрезвычайным ситуациям для координации поисково-спасательной операции после извержения вулкана.

По меньшей мере еще 10 пропали без вести после извержения вулкана в Новой Зеландии. Туроператоры экстренно эвакуируют туристов с острова White Island.

РБК-Украина писало, что сегодня на новозеландском острове Уайт-Айленд в 270 км от Окленда началось извержение вулкана.

Напомним, в среду, 3 июля, на острове Стромболи (Италия) произошло мощное извержение вулкана, в результате которого погиб человек, а еще один - пострадал.

Также ранее сообщалось, что на индонезийском острове Бали произошло извержение вулкана Агунг. Девять поселений, расположенные рядом с вулканом, были покрыты вулканическим пеплом. В результате извержения вулкана никто не пострадал.

РБК-Украина в прошлом году писало, что 24 декабря на итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна. Извержение вулкана сопровождалось землетрясениями. В результате извержения вулкана пострадали 30 человек.

В Новой Зеландии при масштабном извержении вулкана погиб человек В Новой Зеландии началось извержение вулкана, пострадали 20 людей
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