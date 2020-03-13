Число зараженных коронавирусом в мире приблизилось к 130 тысяч

По состоянию на утро 13 марта количество подтвержденных случаев коронавируса в мире составляет почти 130 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

По данным центра, по состоянию на сегодня известно о как минимум 128 343 случаях инфицирования коронавирусом COVID-19. Наибольшее количество случаев подтвердили в Китае - 80 932, а за его пределами лидером по инфицированию COVID-19 является Италия - 12 462.

Жертвами опасной болезни состоянию на утро стали 4 720 человек. Наибольшее количество летальных исходов зафиксировано в китайской провинции Хубэй (3 056) и в Италии (827).

Излечиться от опасного коронавируса удалось 68 324 лицам.

Напомним, ранее сообщалось, что у жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо диагностировали заражение коронавирусом. Канадский лидер вместе с женой решили самоизолироваться, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни.

Также РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп на прошлой неделе контактировал с носителем коронавируса. Заражение подтвердили в пресс-секретаря президента Бразилии. В минувшую субботу он был на встрече с Трампом.