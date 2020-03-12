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В Европе осталась только одна страна без случаев коронавируса

Новости » Общество     12.03.2020 - 11:28
В Европе осталась только одна страна без случаев коронавируса
Иллюстративное фото (pexels com)

Ни одного случая COVID-19 не подтвердили в Черногории

В Европе по состоянию на 12 марта только в одной стране не был выявлен ни один случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Как свидетельствуют данные центра, пока без единого случая коронавируса остается Черногория. Сейчас в мире зафиксированы 126 392 случая коронавируса COVID-19.

В Европе осталась только одна страна без случаев коронавируса

Напомним, ранее сообщалось, что NBA временно остановила игровой сезон из-за выявления коронавируса у игрока команды Utah Jazz Руди Гобера. Болезнь была подтверждена перед началом матча Oklahoma City Thunder и Utah Jazz.

Также РБК-Украина писало, что в Греции зафиксировали первую смерть от коронавируса COVID-19. Больного мужчину госпитализировали в Университетскую больницу Патры в западной Греции 2 марта. Уже 10 марта его состояние стало критическим, в результате мужчина скончался от полиорганной недостаточности.

В общем, на утро 12 февраля коронавирусом в мире заразились более 126 тыс. людей. Более 68 тысяч человек выздоровели, еще 4,6 тысячи умерли от опасной инфекции.

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