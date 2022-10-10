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Число загиблих та поранених внаслідок обстрілу України збільшилось

Фото: xисло загиблих та поранених внаслідок обстрілу України збільшилось (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок ракетних ударів по території України в понеділок, 10 жовтня, загинули щонайменше 14 людей. Ще понад 90 - отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в ефірі телемарафону.

"Ми зафіксували 74 обстріли на даний момент. На жаль, є 14 загиблих та 97 травмованих", - розповів міністр.

Нагадаємо, 10 жовтня російські окупанти здійснили масований обстріл територій України, внаслідок якого є жертви серед мирного населення.

Станом на 17:00 було відомо про 11 загиблих і понад 80 поранених мирних жителів. Зокрема, у Києві загинули п'ятеро людей, 47 мешканців столиці отримали поранення.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що через обстріл було пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів.

За даними Головного управління розвідки, російські окупанти планували масовані удари по об'єктах критичної цивільної інфраструктури, а також по центральним районам українських міст ще з початку жовтня.

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