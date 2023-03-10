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Число загиблих під час землетрусів у Туреччині майже досягло 48 тисяч

Фото: Число загиблих під час землетрусів у Туреччині майже досягло 48 тисяч (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині загинули 47 932 особи.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazete Duvar.

"З них 6265 є іноземними громадянами", - сказав він.

Вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.

Крім того, відомо, що через землетруси в Туреччині загинули п'ять українців, зокрема родина із Запоріжжя.

Нагадаємо, у Туреччині заявили, що збитки внаслідок землетрусів оцінюються в 80 млрд доларів.

Раніше поліція Туреччини заарештувала 188 осіб, які відповідають за зруйновані під час землетрусів будівлі.

Крім того, в Туреччині поліція розпочала розслідування щодо 612 осіб, які мають відношення до будівель, що обрушилися під час землетрусів.

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