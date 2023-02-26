ua ru
Пн, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Землетруси в Туреччині: поліція заарештувала майже 200 забудовників та підрядників

Новость на русском →
Анкара, Неділя 26 лютого 2023 23:57
Землетруси в Туреччині: поліція заарештувала майже 200 забудовників та підрядників Фото: поліція Туреччини заарештувала 188 забудовників (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Поліція Туреччини заарештувала 188 осіб, які відповідають за зруйновані під час землетрусів будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

В основному під варту ув'язнені забудовники та підрядники. Раніше після дослідження об'єктів, що впали або частково постраждали, встановили 626 підозрюваних.

"У той час як 188 підозрюваних заарештовано, 218 звільнено", - заявив високопоставлений поліцейський, який побажав не розкривати своє ім'я.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині поліція почала розслідування щодо 612 осіб, які мають відношення до будівель, що обрушилися під час землетрусів.

Повідомляється, що за останніми даними, кількість жертв внаслідок землетрусів, які вразили Туреччину та Сирію на початку цього місяця, перевищила 50 тисяч людей.

Нагадаємо, у центральній частині Туреччини біля міста Ніде у суботу, 25 лютого, стався черговий землетрус магнітудою 5,3 бала.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция
NEWS
Атакували дронами. З'явилися нові подробиці удару по літаку А-50 в Білорусі
Атакували дронами. З'явилися нові подробиці удару по літаку А-50 в Білорусі
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни