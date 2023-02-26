Землетруси в Туреччині: поліція заарештувала майже 200 забудовників та підрядників
Поліція Туреччини заарештувала 188 осіб, які відповідають за зруйновані під час землетрусів будівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.
В основному під варту ув'язнені забудовники та підрядники. Раніше після дослідження об'єктів, що впали або частково постраждали, встановили 626 підозрюваних.
"У той час як 188 підозрюваних заарештовано, 218 звільнено", - заявив високопоставлений поліцейський, який побажав не розкривати своє ім'я.
Раніше повідомлялося, що в Туреччині поліція почала розслідування щодо 612 осіб, які мають відношення до будівель, що обрушилися під час землетрусів.
Повідомляється, що за останніми даними, кількість жертв внаслідок землетрусів, які вразили Туреччину та Сирію на початку цього місяця, перевищила 50 тисяч людей.
Нагадаємо, у центральній частині Туреччини біля міста Ніде у суботу, 25 лютого, стався черговий землетрус магнітудою 5,3 бала.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.