Штаб Тихановской представил проект новой Конституции Беларуси
Штаб белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской представил проект новой Конституции Беларуси. Там хотят сделать переход от президентской формы правления к парламентской.
Об этом сообщает Nexta.
По новому проекту штаба, парламент будет утверждать правительство, назначать премьер-министра и принимать законы. В то время как президенту отводится исключительно представительская роль.
В проекте указанны и другие важные статьи:
- президент не может быть избран более чем на 2 срока (1 срок - 5 лет);
- изменится подход к местному самоуправлению: руководителей исполкомов будут выбирать депутаты, избранные жителями соответствующих районов;
- создание независимой судебной системы и Национального совета правосудия;
- независимость Нацбанка от правительства;
- два государственных языка с постепенным расширением сферы использования белорусского;
- БЧБ - государственный флаг;
- "Погоня" - государственный герб;
- сохранение бесплатного образования и медицины в госучреждениях;
- запрет смертной казни.
Напомним, Светлана Тихановская считает, что находящийся у власти в Беларуси Александр Лукашенко будет вынужден уйти в ближайшие месяцы. По ее мнению, к отставке Лукашенко неизбежно приведет растущее давление на его режим со стороны ЕС и США.
Также ранее Светлана Тихановская сделала важное заявление. По ее словам, оппозиция "потеряла улицы".