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На протестах в Беларуси задержали 225 человек

Новина українською → Воскресенье 28 марта 2021 06:17
На протестах в Беларуси задержали 225 человек Фото: силовики (tut.by)
Автор: Инна Собора

В субботу 27 марта в Беларуси прошли акции протестов. По всей стране были задержаны 245 человек.

Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

Так, в Минске была анонсирована акция протеста в районе площади Бангалор. Однако среди задержанных жители других городов. Протести прошли в Новогрудке, Бресте, Могилеве, Солигорске, Новополоцке, Барановичах.

Тем временем Следственный комитет объявил, что возбудил уголовное дело по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) за призывы в телеграм-каналах к участию в этот день в несанкционированных мероприятиях. После 14:00 в районе площади Бангалор, во дворах и на соседних улицах начались точечные задержания.

РБК-Украина писало, что в конце февраля Светлана Тихановская заявила, что оппозиция Беларуси "потеряла улицы".

Ранее в Amnesty International заявили, что белорусские власти начали новую волну жестоких репрессий в отношении организаций гражданского общества и независимых СМИ.

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