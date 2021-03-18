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Лукашенко о возможных протестах в Беларуси: должны иметься инструменты реагирования

Новина українською → Минск, Четверг 18 марта 2021 10:35
Лукашенко о возможных протестах в Беларуси: должны иметься инструменты реагирования Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нужно быть готовыми к новым протестам в стране. У властей должны иметься адекватные инструменты реагирования.

Об этом он заявил на совещании по совершенствованию законодательных актов в сфере обеспечения национальной безопасности, сообщает "БелТА".

"Жить нам спокойно не дадут. А значит, нужно быть готовым к любым проявлениям деструктивной деятельности: от призывов к незаконным забастовкам, до манипулирования сознанием людей посредством интернет-технологий", - заявил он.

Отметим, с августа прошлого года несколько месяцев были масштабные акции протеста в Беларуси. Люди требовали отставки Лукашенко и говорили, что результаты выборов президента в стране были сфальсифицированы.

Следственный комитет Беларуси инициировал экстрадицию лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Она вынуждена была выехать из Беларуси в Литву в августе 2020 года из-за преследований.

Напомним, в Беларуси объявили Тихановскую в международный розыск в середине октября.

Также РБК-Украина писало, что генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Тихановской и других членов Координационного совета.

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