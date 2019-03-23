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Число задержанных в Париже "желтых жилетов" превысило полсотни

Новости » Происшествия    23.03.2019 - 16:25
Число задержанных в Париже "желтых жилетов" превысило полсотни
Фото: протесты в Париже (twitter.com/CCastaner)

Полиция задержала 51 протестующего

Число задержанных участников движения "желтых жилетов", которые вышли сегодня, 23 марта, на антиправительственные акции протеста в Париже, несмотря на запрет полиции, превысило 50. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как сообщили в штабе полиции Парижа, по состоянию на 14:00 по местному времени парижские правоохранители в ходе проверок задержали по меньшей мере 51 протестующего.

Кроме того, полиция провела почти 5 тысяч профилактических мероприятий в местах проведения акций протеста движения "желтых жилетов".

Напомним, ранее сообщалось, что в Париже участники движения "желтых жилетов" вышли на акции протеста, несмотря на запрет полиции проводить любые мероприятия в окрестностях города. Также сообщалось о по меньшей мере 31 задержанном.

Добавим, ранее полиция запретила протесты "желтых жилетов" в Париже, которые были запланированы на 23 марта. В частности, под запрет попали акции на площади Шарля де Голля, где находится Триумфальная арка, а также в районе Елисейского и Бурбонского дворцов.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон исключил возможность применение вооруженных сил для разгона акций протеста движения "желтых жилетов" в Париже. Слухи об использовании армейских подразделений начали распространяться после того, как стало известно о мобилизации специальных отрядов Sentinelle.

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