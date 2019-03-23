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Кількість затриманих у Парижі "жовтих жилетів" перевищила півсотні

Новини » Надзвичайні події    23.03.2019 - 16:25
Кількість затриманих у Парижі "жовтих жилетів" перевищила півсотні
Фото: протести у Парижі (twitter.com/CCastaner)

Поліція затримала 51 протестувальника

Кількість затриманих учасників руху "жовтих жилетів", які вийшли сьогодні, 23 березня, на антиурядові акції протесту у Парижі попри заборону поліції, перевищила 50. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомили у штабі поліції Парижу, станом на 14:00 за місцевим часом паризькі правоохоронці в ході перевірок затримали щонайменше 51 протестувальника.

Крім того, поліція провела майже 5 тисяч профілактичних заходів у місцях проведення акцій протесту руху "жовтих жилетів".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Парижі учасники руху "жовтих жилетів" вийшли на акції протесту попри заборону поліції проводити будь-які заходи в околицях міста. Також повідомлялося про щонайменше 31 затриманого.

Додамо, раніше поліція заборонила протести "жовтих жилетів" в Парижі, які були заплановані на 23 березня. Зокрема, під заборону потрапили акції на площі Шарля де Голля, де знаходиться Тріумфальна арка, а також в районі Єлисейського і Бурбонського палаців.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон виключив можливість застосування збройних сил для розгону акцій протесту руху "жовтих жилетів" в Парижі. Чутки про використання армійських підрозділів почали поширюватися після того, як стало відомо про мобілізацію спеціальних загонів Sentinelle.

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