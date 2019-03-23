Несмотря на запрет, "желтые жилеты" вышли на протесты в Париже

Фото: протесты в Париже (AP)

Правоохранители задержали более 30 человек

Сегодня, 23 марта, в Париже участники движения "желтых жилетов", несмотря на запрет французской полиции, вышли на антиправительственные акции протеста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как сообщается, несмотря на указ префектуры, что запрещает любые демонстрации в окрестностях города, и перекрытие полицией территории Елисейских полей участники движения "желтых жилетов" возобновили свои акции протеста.

Несколько десятков активистов собрались возле станции метро Денферт-Рошро, где начнется марш в направлении базилики Сакре-Кер. Также группа демонстрантов собралась возле Трокадеро, где планируется сидячий протест.

По данным штаба полиции Парижа, сейчас правоохранители задержали по меньшей мере 31 лицо в ходе проверок в местах, где были объявлены сборы "желтых жилетов".

Отмечается, что сообщений об инцидентах или столкновениях во время сегодняшних митингов правоохранители не получали.

Напомним, ранее полиция запретила протесты "желтых жилетов" в Париже, которые были запланированы на 23 марта. В частности, под запрет попали акции на площади Шарля де Голля, где находится Триумфальная арка, а также в районе Елисейского и Бурбонского дворцов.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон исключил возможность применения вооруженных сил для разгона акций протеста движения "желтых жилетов" в Париже.