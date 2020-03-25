Число заболевших коронавирусом в Украине выросло до 145

В Украине число больных коронавирусом COVID-19 возросло до 145 человек по состоянию на вечер четверга 25 марта. Об этом сообщает Минздрав.

В частности, по состоянию на 22:00 лабораторно подтверждены все 145 случаев заражения COVID-19. За сутки выявлено 32 новых случая.

В целом зарегистрировано 5 летальных случаев, 1 пациент выздоровел.

В разрезе областей случаи выявлено:

Винницкая обл. - 1 в течение суток;

Волынская обл. - 2, из них 1 в течение последних суток;

Днепропетровская обл. - 2;

Донецкая обл. - 1;

Житомирская обл. - 2 (1 летальный)

Запорожская обл. - 7, из них 5 в течение суток;

Ивано-Франковская обл. - 16, из них 11 в течение суток (2 летальных)

Киев - 34, из них 3 в течение суток;

Киевская обл. - 24, из них 2 в течение суток;

Луганская обл. - 1 в течение суток;

Львовская обл. - 2;

Одесская обл. - 4, из них 3 в течение суток;

Тернопольская обл. - 8, из которых 4 за последние сутки (1 летальный)

Херсонская обл. - 1 в течение суток;

Черкасская обл. - 2, из них 1 в течение суток;

Черновицкая обл. - 38 (1 летальный), 1 подтверждено в течение последних суток.

Напомним, в Одессе вечером 25 марта подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Положительные результаты на COVID-19 поступили на жителей Одессы: мужчину 1973 года рождения, женщину и мужчину 1965 и 1963 года соответственно.

Ранее первый случай заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Херсонской области. Пациентка находится в удовлетворительном состоянии в больнице под постоянным наблюдением медиков.

В связи с коронавирусом режим чрезвычайной ситуации введен в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.